Konflik Kepentingan dalam Rangkap Jabatan Bos Danantara

“INDONESIA is open for business.” Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kalimat tersebut dengan lantang saat meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara di Istana Negara, Senin, 24 Februari 2025. Seruan tersebut menjadi undangan buat para pemilik modal merapat ke lembaga pengelola investasi baru Indonesia.



Danantara merupakan instrumen pemerintah untuk mengelola kekayaan negara. Sumbernya antara lain aset serta dividen badan usaha milik negara (BUMN). Prabowo menyebutkan setidaknya lembaga ini akan mengelola dana US$ 900 miliar atau lebih dari Rp 14 ribu triliun.



Kekayaan tersebut bakal diinvestasikan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. “Danantara Indonesia akan menjadi salah satu (pengelola) kekayaan negara atau sovereign wealth fund terbesar di dunia,” kata Prabowo.



Pada tahap awal, Prabowo mengatakan akan mengalokasikan hasil penghematan negara sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun ke Danantara. Dana tersebut akan dikelola Danantara untuk diinvestasikan ke sekitar 20 proyek strategis nasional. Dia mengklaim proyek-proyek tersebut bakal berdampak tinggi dan menciptakan nilai tambah besar untuk negara, seperti menciptakan lapangan kerja.

Saat peresmian Danantara, Prabowo sekaligus meneken Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara.



Danantara diserhkan ke tangan tiga orang pilihan Prabowo. Ia menunjuk Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer Danantara, Dony Oskaria sebagai Chief Operational Officer, dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer.

Rangkap Jabatan Bos Danantara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi berdiri pada Senin, 24 Februari 2025. Lembaga yang akan mengelola aset sebesar US$ 20 miliar ini bakal dipimpin oleh Rosan Roeslani, yang akan merangkap jabatan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi.



Pembina dan Penanggung Jawab: Prabowo Subianto (Presiden ke-8 Indonesia)



Dewan Penasihat: Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden ke-6 Indonesia); Joko Widodo (Presiden ke-7 Indonesia); Tony Blair (Perdana Menteri Inggris 1997-2007



Badan Pengawas: Ketua: Erick Thohir (Menteri BUMN); Wakil Ketua: Muliaman D. Hadad (Ketua OJK 2012-2017)



Badan Pelaksana: Chief Executive Officer: Rosan Roeslani (Menteri Investasi dan Hilirisasi); Chief Operating Officer (holding operasional): Dony Oskaria (Wakil Menteri BUMN): Chief Investment Officer (holding investasi): Pandu Patria Sjahrir (Wakil Presiden Direktur PT Toba Bara Sejahtra Tbk)

Menurut Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, tugas pertama ketiga tokoh itu tak mudah. "Mereka harus bisa mendapat kepercayaan dari investor," ujarnya, Senin, 24 Februari 2025.



Itu pekerjaan sulit lantaran Rosan merupakan pejabat publik. Ia adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi aktif. Rosan pun enggan meninggalkan tugasnya di kementerian hingga saat ini. Tidak hanya Rosan, Dony juga merangkap jabatan sebagai Wakil Menteri BUMN. "Minimal pejabat publiknya bisa mengundurkan diri dari kementerian terkait. Itu pasti bisa mengambil kepercayaan dari investor," ucap Andry.



Andry mengatakan rangkap jabatan Rosan dan Dony berisiko menimbulkan konflik kepentingan antara regulator dan operator. Akuntabilitas lembaga ini bakal dipertanyakan pasar. Ditambah lagi, Prabowo menempatkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara. Padahal ada wakilnya, Dony, sebagai operator di dalam lembaga tersebut. Fungsi pengawas dan operasional menjadi bias karena dilakukan di bawah kementerian yang sama.



Pasar sudah menunjukkan ketidakpuasan terhadap struktur pimpinan Danantara. Andry menyebutkan salah satu indikatornya adalah pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang negatif sepanjang perdagangan pada Senin kemarin. IHSG nyaris berada di zona merah sepanjang sesi pertama perdagangan sebelum berakhir di level 6.747,2. Saat penutupan perdagangan pada Senin sore, IHSG ditutup melemah 53,40 poin atau 0,78 persen di posisi 6.749,6.



Pekerjaan lain yang menanti pimpinan Danantara adalah keterbukaan terhadap investor dan publik, terutama soal skema pengelolaan dana mereka. "Apakah semua aset bisa menjadi jaminan atau instrumen investasi?" tutur Andry. Pasalnya, sejumlah aset BUMN merupakan aset publik. PT PLN (Persero), misalnya, memiliki jaringan listrik yang berpotensi dikelola untuk menghasilkan pendapatan. Saat ada kesalahan dalam pengelolaan dan berujung kerugian, aset tersebut bisa hilang dari tangan negara.



Investor juga membutuhkan penjelasan mengenai rencana pengelolaan BUMN yang mempunyai kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO). Andry menyatakan para pemilik dana bakal kebingungan melihat portofolio Danantara jika badan usaha yang berfokus pada PSO tak dipisahkan dengan BUMN non-PSO. "Sedikit saja Danantara menimbulkan keraguan, investor akan balik badan."



Danantara bakal mengelola aset negara dengan beberapa skema. Layaknya Temasek Holdings Limited yang menjadi rujukan pembentukan lembaga ini, Rosan dan timnya bakal menanamkan investasi di sejumlah proyek, seperti energi terbarukan, penghiliran sumber daya alam, dan pangan. Danantara juga boleh menjaminkan aset untuk menambah pendapatan. Dalam UU BUMN yang baru, Danantara bertugas mengelola investasi dan memberdayakan aset guna meningkatkan nilai investasi.