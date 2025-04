Right Issue Rp 300 per Saham, Tempo Media Yakin Banyak Peminat

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk., Toriq Hadad, optimistis penawaran saham baru atau right issue perseroan bakal oversubscribed (total yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan). “Di luar ekspektasi kami, karena sudah ada beberapa investor yang menyatakan berminat membeli,” ujarnya seusai pendaftaran efektif right issue kepada Otoritas Jasa Keuangan, Jumat 29 September 2017.



