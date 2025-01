Rosan Roeslani Punya Target Bawa Investasi Tesla ke Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani ingin membawa investasi dari perusahaan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia. Rosan menyatakan saat ini kementeriannya punya target membawa investasi dari Tesla Inc., perusahaan mobil listrik dan penyimpanan energi asal AS, masuk ke Tanah Air.