Rupiah Ditutup Melemah Rp 16.256 Per Dolar AS

TEMPO.CO , Jakarta - Mata uang rupiah melemah ke level Rp 16.256 per dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan Kamis, 30 Januari 2025. Pelemahan mata uang Indonesia diprediksi bakal berlanjut pekan depan.

Rupiah melemah 35 poin dibanding penutupan sebelumnya. Pengamat forex Ibrahim Assuaibi memprediksi pelemahan bakal berlanjut. “Untuk perdagangan Kamis depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di antara Rp 16.240 - Rp 16.300 per dolar,” kata dia dalam analisis rutinnya, Kamis.

Pelemahan rupiah seiring dengan menguatnya indeks dolar AS. Menurut Ibrahim, sentimen yang memengaruhi pergerakan kurs, di antaranya sentimen investor terhadap kebijakan Bank Sentral AS atau The Fed.