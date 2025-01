Sebanyak 83 Persen Tiket Kereta Cepat Whoosh Terjual Online 2024

Sejak awal beroperasi komersial pada Oktober 2023, tiket Whoosh dapat dibeli melalui aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id, dan sejumlah aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, Brimo, dan Wonder by BNI. Pada November 2024, KCIC menambah kanal penjualan dengan menggandeng Tiket.com, memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan tiket secara online.