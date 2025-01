Sederet Promo Imlek dengan Kartu BNI dan Aplikasi Wondr, dari Belanja hingga Liburan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI menawarkan sejumlah promo spesial Hari Raya Imlek 2025. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan promo Imlek dengan tema 'Create Your Own Luck, Embrace Change for Boundless Prosperity' bisa dinikmati masyarakat dengan bertransaksi menggunakan kartu BNI dan aplikasi wondr.