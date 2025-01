Setelah Libur Panjang, IHSG Sesi I Siang Ini Ditutup Mengecewakan

Tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia menyebutkan pasar saham Amerika Serikat ditutup melemah pada Rabu, 29 Januari 2025: Dow -0.31 persen, S&P 500 -0.47 persen, dan Nasdaq -0.51 persen. Pasar AS melemah setelah Federal Reserve (The Fed) memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya pada pertemuan kebijakannya yang pertama tahun ini, mengakhiri rangkaian penurunan yang dimulai sejak September 2024.

- INET (+28,7 persen ke Rp 103 per saham)

- NOBU (+24,7 persen ke Rp 730 per saham)

- LION (+23,4 persen ke Rp 815 per saham)

- DOOH (+23,1 persen ke Rp 133 per saham)

- WIFI (+21,9 persen ke Rp 1.195 per saham)