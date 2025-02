Sri Mulyani Keluarkan PMK Baru Barang Kiriman, Bagaimana Perubahan Tarif Bea Masuknya?

Sedangkan buku ilmu pengetahuan tarifnya tetap 0 persen. Selain itu, PMK baru ini juga mengatur penyelesaian masalah impor barang kiriman pribadi. Sebelumnya, kata dia, ramai diberitakan terkait proses pemberitahuan data barang kiriman yang dilakukan mandiri (self assesment) oleh importir lewat dokumen pengiriman barang atau consignment note (CN). Self assessment memiliki konsekuensi sanksi administratif jika barang yang dilaporkan dibawah harga atau under value.