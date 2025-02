21 Ribu Ton Bawang Putih Impor Baru Masuk Bulan Depan, Kemendagri: Jangan Harga Baru Turun Setelah Lebaran

Keterlambatan realisasi impor bawang putih disinyalir mengakibatkan harga produk hortikultura itu naik. Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) hari ini, harga bawang putih bonggol di tingkat konsumen mencapai Rp 42.393 per kilogram, di atas harga eceran tertinggi Rp 38 ribu per kilogram. Di Indonesia Timur dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 40 ribu per kilogram, harganya Rp 53.161 per kilogram.