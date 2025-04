Tarif Impor Trump: Menilik Efek Buruk Terhadap 10 Komoditi Ekspor Indonesia

Menurut informasi dari situs resmi Kementerian Perdagangan RI, Amerika Serikat adalah salah satu negara yang memberikan surplus perdagangan nonmigas terbesar bagi Indonesia pada 2024. Surplus perdagangan antara Indonesia dan AS mencapai 16,08 miliar dolar AS, dari total surplus perdagangan nonmigas Indonesia yang sebesar 31,04 miliar dolar AS. Beberapa produk nonmigas yang diekspor Indonesia ke AS meliputi pakaian, peralatan listrik, sepatu, dan minyak nabati.

1.Mesin dan perlengkapan elektrik: 4,18 miliar dolar AS

2. Pakaian dan aksesori (rajutan): 2,48 miliar dolar AS

3. Alas kaki: 2,39 miliar dolar AS

4. Pakaian dan aksesori (bukan rajutan): 2,12 miliar dolar AS

5. Lemak dan minyak hewani/nabati: 1,78 miliar dolar AS

6. Karet dan barang dari karet: 1,685 miliar dolar AS

7. Perabotan dan alat penerangan: 1,432 miliar dolar AS

8. Ikan dan udang: 1,09 miliar dolar AS

9. Mesin dan peralatan mekanis: 1,01 miliar dolar AS

10. Olahan daging dan ikan: 788 juta dolar AS