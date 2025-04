Terpopuler Bisnis: Tanggapan Abu Janda yang Dikabarkan Jadi Komisaris, Penyebab dan Bahaya Rupiah Anjlok

2. Nilai Rupiah Sentuh Rp 17 Ribu per Dolar AS, Peneliti UII Soroti Penyebab dan Bahayanya

Dikutip dari Refinitiv, masih hari ini,Senin, 7 April 2025 pukul 10:43 , nilai tukar mata uang rupiah mencapai Rp17.261 per dolar AS dan tercatat menjadi posisi terendah sepanjang sejarah. Kemudian dikutip dari Wise, nilai tukar rupiah per dolar AS menjadi Rp 16.883 pukul 14.35.