Utang Luar Negeri Indonesia Naik 4,7 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia naik 4,7% dari tahun ke tahun. Terhitung Agustus 2017, total ULN Indonesia 340,5 miliar dollar AS.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), ULN sektor swasta tumbuh 0,1 persen dari tahun ke tahun. ULN sektor swasta mencapai angka 165,6 miliar dollar AS atau 48,6 persen dari total ULN.

Sementara itu, posisi ULN sektor publik pada Agustus 2017 tumbuh 9,5 persen dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini mencapai angka 174,9 miliar dollar AS. Sektor ini adalah adalah 51,4% dari total ULN.

Posisi ULN berjangka panjang tercatat 294,7 miliar dollar AS atau 86,5 persen dari total ULN. Hal ini terdiri dari ULN sektor publik sebesar 172,6 miliar dollar AS. Sedangkan ULN sektor swasta sebesar 122,1 miliar dollar AS.