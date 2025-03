Zulhas: Harga Pangan Kembali Normal Satu Pekan setelah Lebaran

Berdasarkan pantauan di Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat, 28 Maret 2025, harga rata-rata nasional beras premium sebesar Rp 15.594 per kilogram, beras medium Rp 13.725 per kilogram, dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Rp 12.592 per kilogram.

Sedangkan harga daging sapi murni naik dari hari sebelumnya Rp 139.351 per kilogram dan pekan sebelumnya Rp 136.195 per kilogram. Harga ini berada sedikit di atas harga acuan penjualan (HAP) Rp 140.000 per kilogram. Adapun harga daging kerbau beku impor terus melejit hingga Rp 110.159 per kilogram, meninggalkan HAP Rp 80 ribu per kilogram. Harga ini naik dari hari sebelumnya Rp 109.250 per kilogram dan pekan sebelumnya Rp 106.353 per kilogram.