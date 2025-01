Charlie Puth Mau Jual Rumahnya di Hollywood, Intip Kemewahannya

TEMPO.CO, Jakarta - Satu bulan setelah membeli rumah mewah di Beverly Hills dengan harga US$9 juta, penyanyi dan penulis lagu, Charlie Puth, menjual rumahnya di Hollywood Hills seharga US$2,199 juta.



Dikutip dari Mansion Global, rumah bergaya mediterania seluas 4.350 kaki ini memiliki lima kamar tidur dan enam kamar mandi.



Rumah ini dilengkapi dengan dinding kaca model terbuka dari teras hingga ke ruang tamu bergaya loteng (loft).



Sebuah suite utama dilengkapi dengan perapian ganda, area tempat duduk, dan balkon.



Rumah tersebut dibangun dengan marbel dan ubin yang diimpor dari kota-kota di Italia seperti Veronaa, Tuscany, dan Bologna.



Jendela, lantai, pintu, lemari, dan besi-besi juga dibuat khusus di Italia.



Menurut Mica Rabineau, agen listing di Nourmand & Associates, pelantun lagu "See You Again dan "We Don't Talk Anymore" asal New Jersey tersebut membeli rumah ini pada Desember 2015 dengan harga USD1,9 juta.



"Dia membeli tempat ini sehingga dia bisa pindah ke L.A. dan mengejar impian musiknya," ujarnya, Sabtu 9 Desember 2017.



Rabineau mengkonfirmasi bahwa Charlie Puth telah membeli sebuah rumah dengan tiga kamar tidur di Beverly Hills dari fotografer dan direktur kreatif musik video, Matthew Rolston, seharga USD8,995 juta bulan lalu.



Dia juga menambahkan bahwa Puth baru-baru ini memutuskan untuk menjual rumah Hollywood Hills setelah melakukan upgrade ke rumah barunya di Beverly Hills.



Namun, catatan publik menunjukkan properti tersebut kembali dipasarkan tujuh bulan setelah Puth membelinya, lalu menghilang dari pasaran pada Februari sebelum kembali dijual pekan ini.



Properti di Hollywood Hills tesebut pertama kali terdaftar seharga USD2,199 juta, harganya turun pada Agustus 2016 menjadi hanya dibawah USD2 juta.



Villa bertingkat tiga ini mencakup dua dapur, sebuah wisma untuk tamu, dan kantor di lantai atas yang telah diubah menjadi studio musik.



Di lantai bawah terdapat ruang penyimpanan anggur, ruang sauna dan spa, serta kolam air asin.



Rabineau menuturkan rumah Charlie Puth ini sangat cocok untuk menghibur tamu. Terletak di lahan yang luas dan terbuka sehingga menawarkan keakraban dan kehangatan.



"Dengan dapur kedua yang membuka ke arah teras pribadi dan kolam renang, villa ini benar-benar tempat yang tepat untuk menghibur tamu," ujarnya.