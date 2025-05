TEMPO.CO, Jakarta - Hari Buku Sedunia jatuh pada hari ini, 23 April 2016. Pengguna jejaring sosial Twitter ramai-ramai memasang status "Selamat Hari Buku Sedunia" ataupun tanda pagar "#WorldBookDay" di akun mereka. Hingga pukul 10.00, kalimat itu pun menjadi topik pembicaraan atau trending topic urutan pertama dan ketiga di kalangan pengguna Twitter di Indonesia.



Berdasarkan pantauan Tempo, sebagian besar netizen menuliskan status "Selamat Hari Buku Sedunia" dengan menambahkan kutipan-kutipan yang bernada positif. Tak jarang pula komunitas-komunitas pembaca buku serta artis-artis yang menyerukan ucapan tersebut dengan dibubuhi foto buku yang menjadi favorit mereka.



Seperti dikutip dari akun artis Pandji Pragiwaksono, @pandji, dia menuliskan ucapan Selamat Hari Buku Sedunia dalam bahasa Inggris. "Happy #WorldBookDay :)," katanya. Dalam tweet-nya, Pandji juga menambahkan screenshot koleksi bukunya yang ada di ponselnya, seperti The Righteous Mind karangan Jonathan Haidt, Makers: The New Industrial Revolution karangan Chris Anderson, Seinfeld: The Making of American Icon karangan Jerry Oppenheimer, dan lain sebagainya.



Akun Twitter Buku Indonesia, @Buku_Indonesia, juga tak mau ketinggalan. Komunitas pembaca buku yang dikarang penulis Indonesia itu menuliskan, "Selamat Hari Buku Sedunia ke-21. Suka baca buku apa?". Dalam tweet-nya, akun ini juga menambahkan foto buku Di Bawah Bendera Revolusi yang ditulis Presiden Indonesia pertama, Sukarno.



Pria asal Lubang Tambang, Kalimantan Timur, Maulana Yudhistira, juga mencuit dalam akun Twitter-nya, @Jarkujua_, untuk menyambut Hari Buku Sedunia ini. "Selamat hari buku sedunia, karena melawan tanpa pengetahuan akan sia-sia," ujarnya. Dalam tweet-nya, Maulana menambahkan foto buku favoritnya, Politik Lokal di Indonesia yang di dalamnya terdapat pengantar dari Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini.



Pada peringatan Hari Buku Sedunia ini, beberapa toko buku juga memberikan diskon. Dalam akun Twitter GramediaCom, @gramedia_com, toko buku online milik Kompas Gramedia itu memberikan diskon 25 persen untuk semua buku pada hari ini dan besok. Toko Buku Gunung Agung juga memberikan diskon 10-15 persen, tapi potongan harga hanya untuk buku-buku tertentu.



ANGELINA ANJAR SAWITRI