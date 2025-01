Skandal Seks, Harvey Weinstein Disebut Predator oleh Sang Adik

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan akademi berkumpul pada Sabtu untuk membahas tuduhan-tuduhan terhadap Harvey Weinstein dan penyertaannya di organisasi, yang mencakup 8.000 orang dari industri film dan anggota tamu yang bergabung berdasarkan kontribusi mereka pada film. Dewan gubernur meliputi tokoh-tokoh seperti sutradara Steven Spielberg, serta aktor Tom Hanks, Laura Dern dan Whoopi Goldberg.



Harvey Weinstein merupakan anggota cabang eksekutif akademi dan anggota Producers Guild of America (PGA), yang dewannya akan bertemu pada Senin untuk membahas apakah akan memulai proses disiplin terhadap Weinstein, yang akan punya waktu 15 hari untuk merespons keputusan dewan, termasuk pencopotannya.



Meski membawa sejumlah film mencapai sukses di Academy Awards dalam dua dekade lebihm namun Weinstein hanya memenangi satu Oscar untuk dirinya sendiri, ketika dia memproduksi film terbaik ajang itu "Shakespeare in Love" pada 1999.



Seorang juru bicara The Weinstein Co, dalam satu surel, mengutip wawancara dengan Bob Weinstein yang disiarkan Sabtu oleh The Hollywood Reporter, di mana dia mengatakan akademi harus mengeluarkan saudaranya.



Bob Weinstein mengatakan dia menyadari ketidaksetiaan saudaranya dalam pernikahan, namun dia tidak membayangkan "bahwa dia tipe predator semacam itu" menurut industri publikasi itu. Baca: Gara-gara Skandal Seks, Industri Film Usir Harvey Weinstein



Tuduhan-tuduhan terhadap Harvey Weinstein antara lain membuat Prancis memulai proses untuk mencabut gelar Legion of Honor, gelar tertinggi bagi warga sipil Prancis, menurut kantor Presiden Emmanuel Macron pada Sabtu. Pekan ini Weinstein juga diskors dari akademi film Inggris, BAFTA.