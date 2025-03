10 Rekomendasi Tempat Makan di Ubud dengan View Sawah

Merujuk Honeycombers, TripAdvisor, dan arsip pemberitaan Tempo, artikel ini akan memandu Anda untuk menemukan restoran dan tempat-tempat makan di Ubud terbaik dengan view sawah yang menyejukkan.

Daftar Tempat Makan Enak di Ubud Bali dengan View Sawah

1. Cerita Manisan

Cerita Manisan memulai daftar rekomendasi tempat makan di Ubud dengan view sawah ini. Di sini, pengunjung dapat mencicipi cita rasa aneka kuliner Asia Tenggara, seperti hidangan ayam kampung, rendang, ataupun iga, yang kaya akan rempah sembari mencecapi hamparan sawah hijau.

Alamat: Jl. Hanoman, Ubud, Gianyar, Bali

Jam Buka: 11 pagi hingga 11 malam

2. Rüsters Restaurant

Kebanyakan orang bertandang ke restoran ini untuk melihat matahari terbenam. Namun, jangan lupakan pula panorama hamparan padi hijau yang semakin meningkatkan pengalaman bersantap kuliner Eropa fusi Asia, seperti sajian pork belly barbekyu, wonton, dan kroket babi guling.

Alamat: Jl. Raya Kengetan No. 44, Ubud 80571

Jam Buka: 8 pagi hingga 10 malam

3. Padi Restaurant

Padi Restaurant menawarkan pengalaman bersantap hidangan Asia modern dalam atmosfer santai dengan pemandangan sawah Desa Sebali. Aneka koktail dan wine berkualitas juga tersedia untuk menemani di setiap gigitan. Tak hanya itu, Padi Restaurant juga memiliki kelas memasak khas Bali.

Alamat: Jl. Raya Sebali Putri Sebali Resort, Ubud 80571

Jam Buka: 7 pagi hingga 10 malam

4. Terracotta Restaurant Ubud

Restoran terbaik di Ubud berikutnya ialah Terracota Restaurant Ubud yang menyuguhkan keindahan sawah subur dengan sentuhan nuansa romantis. Nikmati berbagai hidangan lokal maupun internasional yang disajikan dengan bahan-bahan lokal segar. Tempat ini juga menghidangkan pilihan menu vegetarian, vegan, dan gluten-free.

Alamat: Jl. Raya Lungsiakan No. 62, Ubud 80571

Jam Buka: 7 pagi hingga 11 malam

5. Begawan Biji

Selalu ada alasan untuk mampir kembali ke Begawan Biji. Tempat makan yang berlokasi di Desa Bayad ini bermandikan cahaya jingga di kala senja menyapa dan pastinya menyajikan hidangan lokal segar, seperti Bebek Tutu dan ikan kakap dengan sajian sambal gohu dan purée paprika.

Alamat: Melinggih Kelod, Desa Payangan, Ubud 80572

Jam Buka: Rabu hingga Minggu, 11.30 pagi hingga 10 malam

6. Mr. Wayan, Coffee & Eatery

Ingin mencicipi cita rasa otentik khas Bali? Maka, Anda wajib makan di Mr. Wayan, Coffee & Eatery. Restoran ini menghadirkan kuliner khas Bali dengan rempah-rempah dan bahan-bahan berkualitas serta pemandangan menghadap ke hamparan sawah hijau.

Alamat: Jl. Suweta Banjar Bentuyung, Ubud 80571

Jam Buka: 7 pagi hingga 11 malam

7. Three Monkeys Ubud

Three Monkeys Ubud menyuguhkan pengalaman makan sempurna, lanskap sawah asri dan hidangan yang memanjakan lidah. Anda dapat mengawali hari dengan sarapan berupa kue-kue homemade ataupun secangkir kopi. Untuk makan siang, isi perut dengan cita rasa khas Bali, sate lilit misalnya, piza, baguette, ataupun hidangan steak sirloin Black Angus Australia.

Alamat: Monkey Forest Rd Ubud Kelod, Ubud 80571

Jam Buka: 8 pagi hingga 11 malam

8. Warung Babi Guling Pande Egi

Bukan liburan ke Bali kalau belum mencicipi salah satu kuliner khasnya, yakni babi guling. Pelancong dapat pergi ke Warung Babi Guling Pande Egi untuk mengenyangkan perut dengan seporsi daging babi guling yang dilumuri rempah-rempah dan sambal pedas. Jangan lupa pula memesan segelas es jeruk dingin atau kelapa muda untuk menyegarkan kerongkongan.

Alamat: Warung Babi Guling Pande Egi, Banjar Pande, Gianyar

Jam Buka: 8 pagi hingga 10 malam

9. Akasha Restaurant

Berlokasi di Tegallalang, Akasha Restaurant menawarkan pemandangan sawah yang mengagumkan dan dekorasi seni yang mencolok, salah satunya patung bambu besar. Menu yang disajikan memenuhi berbagai kebutuhan diet, termasuk diet gluten-free, vegan, makanan mentah, dan keto.

Alamat: Jl. Sinta New Earth Haven, Keliki Tegallalang, Kelusa, Payangan 80561

Jam Buka: 11 pagi hingga 9 malam

10. Bebek Tepi Sawah

Last but not least, Bebek Tepi Sawah adalah restoran di Ubud terakhir dengan view sawah menakjubkan. Pelanggan dapat memilih makan di meja atau gazebo tepi sawah, yang memungkinkan Anda untuk meresapi keindahan alam sekitar. Menunya meliputi hidangan barat kontemporer hingga kreasi inovatif khas Indonesia.

Alamat: Jalan Raya Goa Gajah, Banjar Teges, Peliatan Ubud 80571

Jam Buka: 10 pagi hingga 10 malam

Risma Kholiq berkontribusi dalam penulisan artikel ini.