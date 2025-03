10 Restoran Halal di Singapura yang Menyajikan Makanan Melayu, Timur Tengah, hingga Prancis

Pada artikel ini, kita akan menelusuri sederet restoran halal di Singapura yang menawarkan hidangan lokal hingga mancanegara. Dilansir Tripadvisor, The Honey Combers, dan Time Out Travel, simak daftar selengkapnya di bawah ini.

Tertarik mencicipi hidangan gabungan Asia dan Eropa? Di The White Label, pengunjung diundang untuk menikmati sajian yang menghadirkan perpaduan unik antara rasa Melayu dan Prancis.

25 Scotts Road Royal Plaza on Scotts, Singapura 228220

Pengunjung akan menemukan roti dengan mentega Prancis dan sambal mentega ikan bilis atau salmon Norwegia yang dibakar dengan nanas Assam Nyonya. Kalau ragu, coba saja sajian andalannya, antara lain sarden sambal balado dan choux cempedak.

Alamat: 101 Jalan Sultan #01-02 The Sultan, Singapura 199002

5. Cappadocia Turkish & Mediterranean Restaurant

Sesuai namanya, Cappadocia Turkish & Mediterranean Restaurant merupakan restoran halal di Singapura yang spesialisasinya menyajikan hidangan Turki dan Mediterania. Berlokasi di Kampong Gelam yang terkenal, beberapa menu yang dapat dipilih meliputi aneka hummus, falafel, kebab, kofte, dan lainnya.

Alamat: 69 Bussorah Street, Singapura 199482

6. The Ramen Stall

Bagi yang ngidam sajian mi khas Jepang, pengunjung dapat mengunjungi The Ramen Stall yang telah beroperasi sejak 2015. Selain ramen, pelanggan dapat memesan hidangan khas Jepang lainnya, seperti sashimi segar dan kushiyaki.

Alamat: 787 North Bridge Road, Singapura 198755

7. The Malayan Council

The Malayan Council merupakan salah satu restoran halal di Singapura yang bisa ditemukan ketika berjalan-jalan di Little India. Banyak pelanggan mampir ke tempat ini untuk menyantap hidangan-hidangan pasta dan kue-kuenya yang memanjakan lidah. Namun, pengunjung juga bisa mencoba seporsi fish and chips ataupun ngemil kue onde-onde.

Alamat: 22 Dunlop St, Singapura 209350

8. Beirut Grill

Restoran halal di Singapura berikutnya adalah Beirut Grill yang menyabet juara Restoran Timur Tengah Terbaik 2024 oleh Restaurant Association Of Singapore (RAS). Spot ini konsisten menyajikan hidangan Lebanon dan Timur Tengah dengan cita rasa terbaik sejak 2009. Sejumlah menu favorit Beirut Grill yang patut dicoba adalah sajian daging domba, shish taouk, dan hummus-nya.

Alamat: 72 Bussorah Street, Singapura 199485

9. 21 on Rajah

Mengusung konsep prasmanan, 21 on Rajah dapat menjadi opsi tempat makan bagi yang ingin menyantap kuliner Asia dan Mediterania. Tiap memasuki bulan Ramadan, tak jarang pula restoran ini menyuguhkan menu prasmanan spesial.

Alamat: 1 Jalan Rajah Aloft Singapore Novena, East Wing, Singapura 329133

10. Hummus & Tandoor

Menyajikan kuliner Turki, Lebanon, dan Mediterania dengan cita rasa otentik merupakan spesialisasi Hummus & Tandoor. Dikutip dari Chope, sup lentil, salad khas Arab, dan bistik domba merupakan beberapa menu yang dapat pelanggan coba.