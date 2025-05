11 Fakta yang Harus Diketahui Tentang Orgasme

TEMPO.CO , London: Orgasme adalah kata sekaligus pengalaman yang sangat populer. Namun beberapa orang tampaknya masih malu-malau dan tidak yakin untuk membicarakan tentang orgasme.



Kebanyakan orang mengetahui hanya sebatas bahwa orgasme adalah saat di mana jantung Anda berdetak lebih cepat dan nafas Anda akan lebih memburu dan lebih berat.



Tapi dari daftar ini, ada banyak hal yang mungkin belum Anda ketahui tentang fakta dan perlunya sering mengalami orgasme dalam kehidupan.



1. Semakin sering orgasme menjadikan awet muda

David Weeks, seorang konsultan klinik psikolog di Inggris dan mantan kepala psikologi usia tua di Rumah Sakit Royal Edinburgh, mensurvei 3.500 orang dan menemukan mereka yang sering orgasme tampak lebih muda.



Kehidupan seks yang kuat adalah faktor kedua yang paling penting bagaimana seorang anak muda tampak di mata orang lain.



2. Klimaks (orgasme) adalah pereda stres alami

Ketika kita orgasme, hormon oksitosin dilepaskan dari sel-sel saraf di hipotalamus ke dalam aliran darah dan molekul, yang dikenal sebagai "molekul cinta". Itu membantu orang merasa hangat dan nyaman dan memicu perasaan optimisme hingga meningkatkan kepercayaan dan harga diri.



Studi juga menunjukkan peningkatan kadar oksitosin dapat mengurangi rasa sakit termasuk sakit kepala, kram dan nyeri tubuh secara keseluruhan.



3. Klimaks membantu mengatasi susah tidur

Mengantuk setelah orgasme sesungguhnya tidak hanya terjadi pada pria melebihi wanita. Orgasme benar-benar sama, dapat mempengaruhi kedua jenis kelamin untuk tertidur lebih pulas.



Otak kita melepaskan unsur kimia saat klimaks, yang meliputi oksitosin dan vasopressin. Zat kimia ini terkait dengan pelepasan dari melatonin, yang membantu mengatur tidur Anda.



4. Orgasme dapat berubah kematian pada wanita

Beberapa wanita pingsan ketika mereka klimaks dan, dalam beberapa kasus mengalami gagal jantung dan meninggal.



5. Wanita mengalami orgasme selama berolahraga.

Sebuah koreorgasme adalah latihan yang menghasilkan orgasme, yang paling banyak dilaporkan terjadi selama olahraga berat.



Pertama dibahas pada 1953, seksolog Alfred Kinsey menulis dalam Perilaku Seksual Manusia Perempuan bahwa 5 persen wanita yang ia ajak berbicara mengatakan mengalami orgasme selama berolahraga.



6. Air mani memiliki sifat antidepresan

Sebuah studi dari Universitas Negeri New York menemukan bahwa wanita yang secara teratur berhubungan seks tanpa kondom kurang tertekan.



Tampaknya air mani mengandung unsur kimia yang besar dan kuat dari molekul - termasuk suasana hati - yang mengangkat estrogen dan oksitosin, kortisol, melatonin, prolaktin anti-depresan, thyrotropin dan serotonin.



7. Orgasme meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Menurut British Medical Journal, ada korelasi kuat antara orgasme dan tingkat kematian.



Mereka yang orgasme dua kali seminggu atau lebih, dapat menambahkan hingga delapan tahun usia ke kehidupan mereka. Rupanya orgasme meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kesehatan jantung, dan kekuatan otak.



Jadi orgasme membuat kita tidak hanya terlihat lebih muda, tetapi juga membantu kita untuk hidup lebih lama.



8. Kontraksi orgasme pada pria dan wanita terjadi pada interval 0,8 detik

Sebagian besar pasangan cenderung tidak orgasme bersama-sama selama berhubungan, dengan sebagian besar perempuan, 69 persen yang menyatakan mereka jarang atau tidak pernah orgasme dari hubungan seksual saja. Sementara 75 persen dari laki-laki mengalami orgasme saat berhubungan seksual.



Secara luas diketahui jika lebih dari dua pertiga wanita lebih memilih rangsangan klitoris. Tetapi apakah Anda tahu bahwa ketika pria dan wanita mencapai klimaks, kontraksi orgasmik mereka terjadi pada interval 0,8 detik.



9. Anda dapat melatih diri untuk memiliki orgasme yang lebih baik

Otot-otot yang berkontraksi selama orgasme disebut otot PC, struktur tidur yang mendukung organ-organ panggul Anda.



Latihan (senam) Kegel dapat melatih kekuatan otot, dan menawarkan manfaat seperti kontrol kandung kemih yang lebih baik. Baik pada pria dan wanita, melakukan latihan Kegels teratur dapat juga meningkatkan intensitas dan frekuensi orgasme.



Ian Kerner, seorang dokter yang menulis She Comes First, mengatakan: "Otot intim Anda adalah seperti otot yang lain. Daya dan efisiensi mereka dapat ditingkatkan dengan latihan."



10. Beberapa wanita dapat klimaks hingga 100 kali dalam satu jam

Peneliti seks Cauthery dan Cole, penulis The Fundamentals Of Sex, telah mengklaim bahwa hal itu mungkin bagi beberapa wanita untuk orgasme hingga 100 kali dalam satu jam.



11. Orgasme menjadi lebih baik dengan bertambahnya usia

Survei Lelo Global Sex menunjukkan hanya 4 persen dari perempuan sepenuhnya puas dengan klimaks mereka dan hanya 31 persen mengalami orgasme selama hubungan seksual.



Tapi wanita yang lebih tua, tingkat kepuasan mereka semakin tinggi, dengan lebih dari 75 persen di atas 60 tahun mengklaim kepuasan mereka lebih baik dari sebelumnya. Mereka pun lebih lebih sering mengalami orgasme selama hubungan seksual.



MIRROR.CO.UK | MECHOS DE LAROCHA