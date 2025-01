3 Postingan Terakhir Bondan Winarno, Missing This Sunset

TEMPO.CO, Jakarta - Bondan Winarno tampaknya cukup aktif di media sosial. Ini terlihat dari postingan instagramnya yang berakun @maknyusbw, ini yang selalu diisinya setiap hari, bahkan ada yang dua atau tiga postingan per hari. Dan di setiap postingan itu Bondan Winarno selalu membalas komen-komen yang muncul.



Namun postingan semakin mengendur dalam sebulan terakhir. Dari postingan 18 Oktober, misalnya kemudian baru diupdate lagi pada 5 November. Saat itu @maknyusbw mengunggah foto steak dengan caption: Krn dinyatakan kurang Hb, pulang dari RS Sanglah lgsg cari steak di tempat favorit kids zaman now. Kuciwa berat.

Unggahan terakhir Bondan Winarno di Instagram. Instagram.com/@Maknyusbw



Selanjutnya, pada tanggal yang sama diunggah juga gambar 4 mug cantik hadiah dari sahabatnya, William Wongso. Saaat itu Bondan menulis : WHoa! When it rains, it pours, Rezeki anak sholeh. Dapat oleh@ 4 espresso shots dari Korea. Thank you @Williamwongso

Unggahan terakhir Bondan Winarno di Instagram. Instagram.com/@Maknyusbw



Terakhir pada 21 November, @makyusbw mengunggah gambar atap rumah berbentuk kubah dengan patung ayam di atasnya. Latar belakang gambar itu tampak langit dengan semburat warna kuning yang muncul dari arah bawah. Gambar yang tampaknya diambil di Bali, itu Bondan menuliskan caption : Missing this sunset view from out rooftop. Sampai tulisan ini dibuat, unggahan itu mendapat 2580 like dan 1364 komen.



