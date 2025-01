40 Tahun Berkawan, Ini Uniknya Bondan Winarno Kata William Wongso

TEMPO.CO, Jakarta - Bondan Winarno atau Bondan ‘Maknyus” Winarno itu meninggal di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta pada Rabu pagi, 29 November 2017.



Dalam salah satu dari unggahan terakhirnya di instagramnya, Bondan Winarno memposting sebuah kado yang berisi 4 mug cantik. Di captionnya, pemilik akun @maknyusbw itu menulis : WHoa! When it rains, it pours, Rezeki anak sholeh. Dapat oleh2 4 espresso shots dari Korea. Thank you @Williamwongso.

Unggahan terakhir Bondan Winarno di Instagram. Instagram.com/@Maknyusbw



Persahabatan William Wongso dan Bondan Winarno ini memang unik. Meski mengambil ‘jurusan’ berbeda, yang satu lebih fokus di kuliner Eropa, sementara yang satu lagi menggeber kuliner nusantara, tapi satu sama lain sepertinya saling mengerti masing-masing kepribadian sahabatnya.



Salah satunya adalah saat ditanya soal kisah romantisme Bondan Winarno dengan sang istri Yvonne. “Bondan itu kaku, tapi care dan cinta Yvonne, tetapi tidak show off,” katanya kepada Tempo, 30 November 2017 pagi.



Mungkin, karena sifat Bondan yang tidak show off itu, sebagai sahabat yang sudah lama berkawan sejak 40 tahun lalu, William mengaku kurang paham. “Tapi, yang pasti, Yvonne itu sangat mengerti sikap Bondan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka saling respect,” kata William yang dihubungi melalui pesan singkat ini.



“Kalau pun ada sedikit perdebatan juga [dilakukan] santun,” katanya menambahkan.



Satu hal lagi kenangan yang sangat bekesan bagi William Wongso, Bondan Winarno katanya adalah seorang intelektual yang memiliki wawasan sangat luas dibidang yang berbeda. Dari penulis, wartawan, budaya, entrepreneurs, dan kuliner. “Saya sangat terkesan pola penulisannya. Hanya dengan modal secuil kertas, besok menjadi satu halaman surat kabar,” katanya.