5 Buah yang Cocok Dikonsumsi saat Cuaca Dingin

Mengonsumsi makanan tertentu ke dalam pola makan selama musim dingin, termasuk buah-buahan, bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari penyakit.

Buah yang Cocok Dikonsumsi saat Musim Dingin

1. Buah Jeruk

Dikutip dari Maplewood Senior Living, kaya akan vitamin C, jeruk dapat membantu tubuh memproduksi sel darah putih yang bertugas menyerang virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Meskipun para peneliti tidak percaya vitamin C dapat sepenuhnya menghentikan perkembangan flu, vitamin C dapat mengurangi durasi dan tingkat keparahan penyakit.