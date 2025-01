5 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Menjaga Kesehatan Jantung

Menurut laman Kementerian Kesehatan dalam artikel “Cara Menjaga Kesehatan Jantung dengan Aktivitas Fisik”, kondisi jantung yang sehat dapat dikenali melalui tekanan darah yang normal, yakni 120/80 mmHg, serta detak jantung yang teratur. Salah satu cara untuk memeriksanya adalah dengan meraba nadi di pergelangan tangan. Jika jumlah denyut nadi berkisar antara 60 hingga 100 kali per menit, itu menunjukkan bahwa jantung Anda dalam kondisi sehat.

Dan selain melakukan aktivitas fisik, melansir dari Healthline “30 Ways to Improve Your Heart Health Quickly and Naturally”, memilih makanan yang sehat juga penting untuk menjaga agar jantung tetap sehat.

Makanan Tinggi Natrium. Salah satu pilihan makanan yang perlu dikurangi adalah makanan dengan natrium yang tinggi. Sebuah studi di tahun 2017 menemukan terlalu banyak natrium dapat menyebabkan tubuh menahan cairan. Ketika ini terjadi, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa cairan tambahan ke seluruh tubuh.

Kurangi Lemak Jenuh. Lemak jenuh dapat menyebabkan aterosklerosis, yaitu penumpukan plak keras di arteri. Anda dapat mengurangi asupan lemak jenuh dengan memilih potongan daging rendah lemak, seperti mata daging panggang bulat dan menghindari konsumsi susu tinggi lemak. Secara umum, makanan yang terasa berminyak biasanya mengandung lemak jenuh yang lebih tinggi. Anda dapat memilih makanan dengan lemak tak jenuh seperti minyak sayur, mayones rendah lemak, dan saus salad berbasis minyak yang lebih bermanfaat bagi jantung dan tubuh.

Banyak Pilih Makanan Berserat. Serat dapat membantu untuk merasa kenyang lebih lama dan dapat menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan menyebutkan bahwa makanan yang tinggi serat umumnya lebih bergizi. Makanan ini biasanya terdapat dalam kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian.

Mempertahankan Kebiasaan Baik