50 Caption Bahasa Inggris untuk Instagram yang Simple dan Keren

Berikut adalah 50 caption IG Bahasa Inggris yang simple dan keren yang bisa Anda gunakan untuk mempercantik feed Instagram.

“Stay wild, stay free.” (Tetaplah liar, tetaplah bebas.)

“Dream big, hustle harder.” (Bermimpi besar, bekerja lebih keras.)

“Be your own kind of beautiful.” (Jadilah cantik dengan caramu sendiri.)

“Choose happiness every day.” (Pilih kebahagiaan setiap hari.)

“Life is short, make it sweet.” (Hidup ini singkat, jadikanlah indah.)

“Inhale confidence, exhale doubt.” (Tariklah percaya diri, hembuskan keraguan.)

“Adventure awaits just outside your door.” (Petualangan menunggu tepat di luar pintu.)

“Stay focused and never give up.” (Tetap fokus dan jangan pernah menyerah.)

“Be the reason someone smiles today.” (Jadilah alasan seseorang tersenyum hari ini.)

“Create your own sunshine.” (Ciptakan sinar mataharimu sendiri.)

“Sunsets and palm trees.” (Matahari terbenam dan pohon-pohon palem.)

“Lost in wanderlust.” (Hilang dalam kerinduan akan petualangan.)

“Life is better with sandy toes.” (Hidup lebih baik dengan kaki berpasir.)

“Chasing dreams and capturing moments.” (Mengejar mimpi dan menangkap momen.)

“In a world of filters, be your own authentic self.” (Di dunia yang penuh dengan filter, jadilah dirimu yang asli.)

“Exploring new horizons.” (Menjelajahi horison baru.)

“Adventure awaits.” (Petualangan menanti.)

“Making memories around the world.” (Menciptakan kenangan di seluruh dunia.)

“Every day is a new beginning.” (Setiap hari adalah awal yang baru.)

“Love and laughter fill my Instagram feed.” (Cinta dan tawa memenuhi unggahan Instagram Ku.)

“Just breathe.” (Hanya bernapas.)

“Enjoy the little things.” (Nikmati hal-hal kecil.)

“Life is a beautiful journey.” (Hidup adalah perjalanan yang indah.)

“Choose happiness.” (Pilih kebahagiaan.)

“Simplicity is the ultimate sophistication.” (Kesederhanaan adalah kecanggihan yang utama.)

“Find beauty in every day.” (Temukan keindahan dalam setiap hari.)

“Live in the moment.” (Hiduplah dalam momen ini.)

“Smile, it’s contagious.” (Senyum, itu menular.)

“Follow your heart.” (Ikuti hatimu.)

“Love yourself first.” (Cintai dirimu sendiri terlebih dahulu.)

“You are my sunshine on a cloudy day.” (Kamu adalah sinar matahariku di hari yang mendung.)

“Love is not finding someone to live with, it’s finding someone you can’t live without.” (Cinta bukanlah menemukan seseorang untuk hidup bersama, tapi menemukan seseorang yang tidak bisa kamu hidup tanpanya.)

“You are the reason I believe in love.” (Kamu adalah alasan mengapa aku percaya pada cinta.)

“Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.” (Cinta seperti angin, kamu tidak bisa melihatnya tapi bisa merasakannya.)

\“I choose you. And I’ll choose you over and over and over. Without pause, without a doubt, in a heartbeat. I’ll keep choosing you.” (Aku memilihmu. Dan aku akan memilihmu berulang kali. Tanpa berhenti, tanpa keraguan, dalam sekejap. Aku akan terus memilihmu.)

“Be a voice, not an echo.” (Jadilah suara, bukan hanya gema.)

“Keep calm and carry on.” (Tetap tenang dan lanjutkan.)

“Slaying the game, one day at a time.” (Mengalahkan permainan, satu hari dalam satu waktu.)

“I’m too glam to give a damn.” (Aku terlalu glamor untuk peduli.)

“Life is tough, but so am I.” (Hidup itu keras, tapi aku juga.)

“Stay classy, sassy, and a little bad-assy.” (Tetap berkelas, berani, dan sedikit nakal.)

“In a world full of trends, be a classic.” (Di dunia yang penuh dengan tren, jadilah klasik.)

“Catch flights, not feelings.” (Tangkap penerbangan, bukan perasaan.)

“Haters gonna hate, I’m gonna keep shining.” (Pendengki akan membenci, aku akan terus bersinar.)

“Life is too short to wear boring clothes.” (Hidup terlalu singkat untuk memakai pakaian yang membosankan.)

“Lost in the beauty of simplicity.” (Terpesona dengan keindahan kesederhanaan.)

“Embracing the beauty of imperfections.” (Menghargai keindahan ketidaksempurnaan.)

“Whispering secrets to the wind.” (Mengisap rahasia ke dalam angin.)

“Chasing dreams under a painted sky.” (Mengejar mimpi di bawah langit yang dilukis.)