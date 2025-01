7 Desainer Terpilih Akan Tampil di JFW 2018

Diikuti oleh puluhan desainer, program ini merupakan aset penting bagi industri mode lndonesia karena menampilkan bakat generasi baru, sekaIigus menunjukkan kebangkitan industri kreatif lokal.



Baca juga: Jakarta Fashion Week, Desainer Lulusan Australia 'Unjuk Gigi'



"Melalui program IFF, kemampuan para desainer yang sudah memperkuat industri mode lndonesia ditingkatkan untuk dapat menembus pasar global dan memikat buyer internasional," kata Ketua Umum JFW Svida Alisjahbana, Sabtu 21 Oktober 2017.



Selama penyelenggaraannya, sudah ada lebih dari 40 label dan desainer lndonesia yang terpilih masuk program IFF, setelah meiaiui proses seleksi dan kurasi yang ketat.



Label-label dan para desainer yang tergabung dalam lFF antara lain Major Minor, Tex Saverio, Yosafat Dwi Kurniawan. Dian Pelangi, Albert Yanuar, Patrick Owen, Toton, Peggy Hartanto, Jii by Gloria Agatha, Billy Tjong, Norma Hauri, Yelly, l.K.Y.K, Rani Hatta, Bateeq, Novita Yunus, Jenahara.



Kesuksesan dan pesatnya perkembangan bisnis para desainer lulusan lFF membuat para mitra dari dalam negeri dan luar negeri semakin antusias melakukan kolaborasi, termasuk dari dunia retail fashion. Baca juga: 15 Milenial yang Berpengaruh di Dunia, Ada Beyonce dan Malala



Pada 5 April 21 Mei 2017 lalu, misalnya. sebanyak 12 desainer lFF menampilkan koleksi terbaik mereka di gerai department store premium asal Prancis, Galeries Lafayette, di Jakarta, lewat program Fashion Lab.



Di tahun 2018 ini, IFF kembali mengembangkan kapasitas dan mengasah kemampuan para desainer Indonesia. Ada tujuh desainer yang terpilih ke dalam program generasi keenam ini, yaitu Danjyo Hiyoji, Réves Studio, Pvra, At The Studio, Mazuki, Etterette by Vivian Lee, dan Kami.