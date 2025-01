8 Warna Lipstik Super Matte Terbaru Oriflame

TEMPO.CO , Jakarta - Lipstik bertekstur matte menjadi salah satu produk yang digemari tahun ini. Beragam merek hingga ini masih terus berinovasi meluncurkan produk lipstik matte. Salah satunya Oriflame yang meluncurkan lipstik matte dari rangkaian produk The ONE yang diberi nama Long Wear “Super Matte Lipstick”.

Lipstik ini mengandung LipSOFT Moisture Plus yang berfungsi melembapkan bibir. Kelembapan bibir ini penting karena pada umumnya lipstik matte memiliki tekstur yang kesat sehingga dikhawatirkan membuat bibir kering. Di dalam LipSOFT Moisture Plus ini terdapat mentega, emollient, vitamin E, dan minyak kacang makadamia yang membantu menjaga dan merawat bibir agar tetap halus, lembap, dan nyaman dipakai.

Lipstik Oriflame The ONE Long Wear “Super Matte Lipstick”.

Warna lipstik matte ini juga diklaim tahan lama karena mengandung campuran lilin Superior Wax Blend. "Antusiasme pelanggan Oriflame terhadap produk lipstik The ONE Colour Unlimited Lipstick Matte cukup tinggi. Karena itu, kami terus berinovasi dengan mengembangkan formula berkualitas dengan menghadirkan The ONE Colour Unlimited Lipstick “Super Matte”," kata Mona Meer, Direktur Pemasaran Oriflame Indonesia dalam keterangan tertulis.