Ada Model Ganteng di Video Klip Anggun C Sasmi, Siapa Dia?

TEMPO.CO, Jakarta - - Anggun telah merilis video klip single "What We Remember" pada Kamis 7 Desember 2017. Video klip terbaru Anggun ini langsung menjadi pembicaraan netizen.



Banyak netizen kagum melihat tema futuristik yang menghiasi video klip Anggun. Tidak hanya itu, netizen juga penasaran terhadap sosok model video klip yang ganteng.



Model video klip Anggun bernama Adam James Shepherd. Penasaran dengan sosoknya?



Anggun dan Shepherd (YouTube)

Adam James Shepherd adalah model yang berada di bawah naungan agensi W Model Management. Agensi ini berbasis di London, Inggris. Adam James Shepherd sudah sering muncul dalam pemotretan lini fashion sebelum membintangi video klip "What We Remember" milik Anggun



Adam James Shepherd mempunyai fitur yang unik. Di satu sisi, Adam James Shepherd bisa bergaya rebel. Tubuh six pack, tato besar di lengan, dan berewok yang memenuhi wajahnya.