Barang-barang Khas Tahun Baru Imlek dan Maknanya dalam Bahasa Mandarin

Sajian khas Imlek lain yakni kue keranjang yang manis dan terbuat dari beras ketan dan gula. Dalam bahasa Mandarin kue keranjang disebut (nián go), lafalnya sama dengan (nián go), (nián) artinya tahun dan (go) artinya tinggi. Karenanya, kue keranjang dianggap sebagai lambang pendapatan yang lebih tinggi atau posisi jabatan lebih tinggi atau kemakmuran yang meningkat.