Begini Cara Harvey Weinstein Merayu Korban Wanitanya

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Beckinsale mengatakan produser film Harvey Weinstein tidak ingat telah melecehkannya puluhan tahun lalu ketika mereka pertama kali bertemu di sebuah kamar hotel -- sebuah insiden di mana Weinstein menyapanya dengan jubah mandi dan menawari alkohol ketika Beckinsale masih remaja.



Bintang film "Underworld" itu satu dari sejumlah wanita di Hollywood yang berbicara tentang perilaku Harvey Weinstein selama bertahun-tahun, menyusul semakin banyak wanita yang menyebutnya melakukan pelecehan seksual dan dalam beberapa kasus bahkan melakukan pemerkosaan.



Dalam sebuah unggahan Instagram, Beckinsale mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan Weinstein, yang dia katakan terjadi saat berusia 17 tahun. Beckinsale mengatakan, ia disuruh naik ke kamar hotel Weinstein, tempat pria itu hampir tidak berpakaian.



Baca juga:

Gara-gara Skandal Seks, Industri Film Usir Harvey Weinstein

6 Manfaat Cuti, Kreativitas dan Kebahagiaan Menanti



"Dia membuka pintu dengan mantel mandi," tulis Beckinsale, seperti dikutip dari Time.com.



"Saya sangat naif dan muda dan tidak terlintas dalam pikiran saya bahwa pria yang lebih tua dan tidak menarik ini mengharapkan saya untuk memiliki ketertarikan seksual kepadanya," imbuhnya.



Beckinsale mengatakan Weinstein juga menawarkan alkohol, yang ditolaknya. Dia mengatakan dia meninggalkan ruangan itu dengan perasaan "tidak nyaman tetapi tidak terluka."



"Beberapa tahun kemudian Weinstein bertanya kepada saya, apakah dia telah mencoba sesuatu dengan saya di pertemuan pertama itu," kata Beckinsale. "Saya sadar dia tidak ingat apakah dia telah melecehkan saya atau tidak."



Beckinsale memuji semua wanita yang telah mengajukan tuntutan melawan Harvey Weinstein dan mendesak orang lain untuk tidak diam saja.



Berita terbaru, disebutkan Harvey Weinstein dikeluarkan dari organisasi industri film paling bergengsi The Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Bahkan Prancis pun sudah memulai proses untuk mencabut gelar Legion of Honor, gelar tertinggi bagi warga sipil Prancis, pada sosok yang disebut predator oleh sang adik Bob Weinstein.