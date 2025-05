TEMPO.CO, Los Angeles - Buku The Two-Minute Marriage Project: Simple Secrets for Staying in Love, by Relationship Guru and Mother-of-Four oleh Heidi Poelman mempunyai jawaban atas sebuah permasalahan cinta dalam hubungan suami istri.



Dilansir dari dailymail.co.uk, Senin, 3 agustus 2015, buku tentang bagaimana cara menyelamatkan pernikahan tersebut dikemas dengan tips praktis untuk mengembalikan kesan ‘cinta pertama’ dan menyelesaikan argumen lebih cepat.



Buku ini didasarkan pada ‘teori dorongan’ yang mengatakan bahwa jika Anda membuat sebuah tweak kecil dengan cara yang benar, kemungkinan Anda akan bisa menyelamatkan pernikahan Anda. Cara itu hanya membutuhkan waktu dalam dua menit, Inilah caranya



Dia tidak malas hanya saja sibuk

Sebuah penelitian menyatakan bahwa ketidakmampuan pasangan Anda dalam melakukan sesuatu sebenarnya bukan karena pasangan Anda malas, tetapi karena pasangan Anda sibuk sehingga tidak bisa melakukan hal tersebut.



“Ketika pasangan melakukan upaya untuk melihat hal- hal yang mereka sukai tentang satu sama lain, kepribadiannya, mengungkapkan kesukaannya, maka hubungan mereka meningkat,” ungkap Dr John Gottman, dari Seattle’s Relationship Research Institute.



Jangan lupa menciumnya

Studi menunjukkan bahwa satu dari lima pasangan yang sudah menikah pergi tanpa berciuman selama seminggu pada satu waktu, sering karena mereka terlalu sibuk.



Cobalah untuk menghabiskan seminggu mencium pasangan Anda setidaknya sekali sehari sebuah ciuman intim, juga, bukan hanya kecupan di bibir untuk mengucapkan selamat tinggal.



Peneliti dari Arizona State University menemukan bahwa pasangan yang sudah menikah diperintahkan untuk mencium cara ini sering dikatakan dapat mengurangi stres dan meningkatkan kepuasan hubungan, dan juga dapat mengurangi kolesterol jahat.



Rayakan hari kemenangannya

Rayakan hari Kemenangan pasangan Anda, beri respon positif atas sebuah pencapaian yang pasangan Anda dapat hari itu. Dukung apa yang pasangan kamu lakukan. Dengan hal, tersebut Anda sudah bisa menimbulkan kebahagiaan dalam pernikahan anda.



Penyambutan saat pulang

Sambutlah pasangan Anda ketika sampai dirumah, sambutlah pasangan Anda dengan kasih sayang. Dengan menyambut pasangan Anda akan membangun sebuah interaksi positif ditengah- tengah kesibukan pasangan anda.



Katakan kita bukan saya

Dengan sering mengucapkan kata kita dalam sebuah percakapan dengan orang lain, secara psikologis akan lebih menciptakan front persatuan dan akan membawa anda dan pasangan Anda menjadi lebih dekat.



Lakukan hal-hal Kecil

Jangan sering mengatakan bahwa hal- hal tersebut kecil, dengan lebih memperhatikan hal- hal kecil tersebut anda telah berusaha dalam memperkuat pernikahan Anda.



Buatlah dia menjadi prioritas

Ketika ada banyak hal yang harus anda kerjakan, jadikanlah pasangan Anda menjadi prioitas. Dengan cara tersebut berarti anda telah menunjukkan bahwa pasangan anda adalah setegah dari prioritas- priotas anda yang banyak.



Dalam buku tersebut, juga dijelaskan tentang bagaimana mengucapkan sebuah permintaan maaf kepada pasangan Anda. Dan yang paling diperlukan oleh sebuah pasangan adalah tentang tata cara berargumen dalam sebuah hubungan suami istri dengan baik



DAILYMAIL | BIMA SANDRIA | ALIA