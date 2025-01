Bicara Tempe di Harvard, Mengapa Tempe Lebih Sehat dari Daging?

ilustrasi tempe. doctortempeh.com

Dalam pertemuan Harvard Global Health Shared Interest Group (HGHSIG), ini Ando yang juga mahasiswa S3 Food Science di University of Massachusetts, memberikan sesi berjudul Why Would “Food for the Poor” Tempe Matter for Global Health. HGHSIG adalah komunitas akademisi Harvard lintas bidang yang memiliki minat mengenai kesehatan global. Sekitar 20 anggota komunitas terdaftar dalam kegiatan tersebut.



Dalam pertemuan tersebut, Ando menekankan tempe di Indonesia mempunyai nilai budaya yang tinggi. Meskipun demikian, masih terdapat orang yang menganggap tempe adalah makanan orang tidak mampu, padahal sebetulnya makan ini adalah solusi bagi pemerintah dalam memberikan akses makanan bergizi untuk rakyatnya.



Ando menjelaskan bahwa tempe mempunyai kandungan protein ya

ng hampir sama dengan daging sapi, namun lebih sehat karena tidak mengandung lemak jenuh ganda. Tempe lebih ramah lingkungan karena dalam proses produksinya hanya dibutuhkan 10 persen dari energi yang dibutuhkan untuk memproduksi daging sapi. “Di Amerika Serikat, Tempe dijual seharga $1,99 untuk 8oz, sementara satu potong steak daging sapi bisa seharga lebih dari 7 dolar” ujar Ando.