Bukan Bermain, Sekarang Saatnya Pakai Candy Crush

TEMPO.CO, Jakarta - Pernah main Candy Crush kan? Tentu kamu suka dengan tampilannya yang unik dan warna-warna segar. Sekarang, kamu bisa memakai pakaian renang, tas dan sarung iPhone yang bermotif Candy Crush dari capsule collection Moschino.



Capsule collection bertema Candy Crush ini diluncurkan di Festival Coachella 2017. “Satu hal yang paling aku sangat senang melebihi dari memainkan game ini adalah memakainya! Aku pikir hampir semua orang memainkannya, ibuku dan keponanku juga memainkannya” ujar Jeremy Scott, Direktur Kreatif untuk Moschino.







Koleksi ini tersedia dalam waktu yang terbatas dan dijual secara online. Ada empat barang, yaitu tas ransel yang harganya paling mahal sebesar US$ 650 atau sekitar Rp 8,7 juta, baju renang wanita one-piece seharga US$ 300 atau Rp 4 juta, celana renang pria sehargaUS $ 205 atau Rp 2,7 juta, dan yang paling murah adalah casing iPhone seharga US$ 70 atau sekitar Rp 934 ribu. Setiap item memiliki fitur permen berwarna cerah dalam motif kotak dan tulisan “Moschino” berwarna kuning.







“Moschino dan Jeremy Scott dikenal sebagai karya yang membawa budaya pop ke atas runway, jadi ini adalah kerja sama yang sempurna karena kami juga menyiapkan perayaan lima tahun Candy Crush Saga,” ujar CCO King, Sebastian Knutss.







Permainan Candy Crush pertama kali diluncurkan pada 2012. Game ini dimainkan sebanyak 198 miliar kali sepanjang 2016, sama seperti setiap orang di dunia memainkannya 28 kali sepanjang tahun.



DAILY MAIL | NIA PRATIWI



