Cake in Jar Homemade Bisa Berbahaya, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Jakarta - Inovasi kuliner ternyata tak selalu aman. Contohnya inovasi wadah pembuatan cake. Cake in jar homemade alias kue dalam stoples kecil yang kekinian dan lucu, yang dibuat sendiri di rumah, ternyata bisa berbahaya. Jika dulu wadah untuk memanggang hanya menggunakan loyang berbahan aluminium, sekarang banyak kreasi cake yang menggunakan stoples kaca atau mug sebagai wadah sekaligus tempat untuk memanggangnya.



Variasi makanan yang sering dijuluki cake in jar ini memang makin populer. Karena keindahan dan keunikan penyajiannya, orang-orang lantas banyak yang meniru resep cake dalam mug atau stoples kaca tersebut. Tapi tahukah Anda, ternyata sembarangan mengkreasi cake in jar bisa berisiko untuk kesehatan.



Menurut National Center for Home Food Preservation di Amerika Serikat, memanggang kue atau roti di dalam wadah kaca dapat menyebabkan keracunan makanan. Sebab, stoples berbahan kaca yang tidak dibersihkan dengan benar akan menjadi tempat berkembang biak bakteri berbahaya bernama Clostridium botulinum. Bakteri ini biasanya tumbuh subur di tempat yang minim udara karena tidak membutuhkan oksigen untuk hidup.



Selain itu, bahan pembuat kue biasanya terdiri atas beberapa bahan yang memiliki pH rendah di bawah 4,6. Kondisi ini sesuai dengan kriteria lingkungan optimum untuk pertumbuhan Clostridium botulinum. Bakteri ini tergolong salah satu bakteri yang berbahaya karena dapat menyebabkan sindrom botulisme atau kekakuan pada otot yang bisa mengakibatkan kematian.



Berbeda dengan cake in jar yang dibuat di rumah, cake in jar yang dijajakan di toko kue atau mal lebih aman dikonsumsi. Alasannya, para pembuat kue profesional biasanya memiliki alat yang lebih memadai untuk mengontrol kebersihan alat dan bahan yang digunakannya sehingga higienis. Termasuk wadah cake in jar yang harus melewati proses sterilisasi yang ketat untuk memastikan bebas kuman dan bakteri. Selain itu, tempat penyimpanan kue buatannya tidak sembarangan. Harus di tempat yang dingin sehingga menekan pertumbuhan kuman dan bakteri di kue. Jadi jangan jajan cake in jar sembarangan atau membuatnya dengan asal-asalan, ya.