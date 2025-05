Cara Memelihara Kucing Ala Jackson Galaxy

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar perilaku kucing yang juga pembawa acara serial televisi "My Cat from Hell" Jackson Galaxy mengungkapkan keluarga yang memelihara kucing sebaiknya menjadikan rumah mereka ramah dan nyaman bagi hewan peliharaan.



"Mereka tidak hanya di lantai," katanya.



Berbeda dengan manusia yang ketika memasuki ruangan umumnya memandang apa yang ada di depannya, kucing cenderung melihat ke semua arah dan terutama ke bagian atas.



Kucing memiliki naluri untuk melompat atau menaiki bangunan, bila di dalam rumah ia suka memanjat ke kursi maupun lemari.



Untuk memberi kenyamanan kucing, ia menyarankan untuk membuat "super highway", semacam rak terbuka yang menempel di dinding, agar kucing dapat berjalan-jalan dengan leluasa.



Dalam salah satu episode di "My Cat from Hell", Galaxy memperlihatkan sebuah rumah yang memiliki beberapa "super highway" bertingkat dan mengaturnya di antara lemari dan perkakas lainnya agar kucing tidak asal melompat.



Melihat naluri kucing untuk berpindah tempat seperti itu, Galaxy menyarankan pemilik rumah turut tanggap mengatur dan menempatkan benda-benda miliknya agar tidak dirusak kucing.



Misalnya, tidak sembarangan menaruh makanan di atas meja yang suka dihinggapi kucing atau mengunci laci dan lemari agar barang-barang yang ada di dalamnya tidak menjadi sasaran bermain kucing.



"Catification, kucingkan rumahmu. Jadikan rumah ramah untuk kucing."



ANTARA