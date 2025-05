Cari Tahu Ragam Menu Makan Malam Berbagai Negara Disini

TEMPO.CO, Jakarta - Makan malam menjadi agenda penting bagi keluarga karena mereka dapat berkumpul dan berbagi cerita.



Seperti apa menu makanan di berbagai negara di belahan dunia? Berikut adalah menu yang dihimpun dari laman Independent.



China

Di negara tersebut, makanan biasanya disajikan dalam piring kecil. China memiliki delapan regional kuliner utama sehingga apa yang disajikan pun bervariasi, mulai dari bebek Peking, dimsum Xiao Long Bao, mie Chow Fun yang berisi daging atau makanan laut, udang cincang ala Hong Kong dan mie telur yang disajikan dengan kaldu dan pangsit. Biasanya makanan didampingi kecap, cuka atau minyak cabai.



India

Banyak yang berpendapat 20-40 persen populasi di India adalah vegetarian, sulit dibuktikan karena umat Hindu India tidak memasukkan orang yang makan telur sebagai vegetarian. Menu makanan India biasanya terdiri dari karbohidrat seperti nasi, rotis atau naan yang disajikan dengan kacang daal, daging atau sayuran yang dimasak.



Indonesia

Belum makan rasanya kalau belum menyentuh nasi, tapi makan malam di Indonesia tergantung pada daerahnya. Ayam, tahu dan ikan adalah pilihan populer yang disajikan dengan sayuran mentah atau dimasak dengan bumbu. Makan malam juga sering menyajikan sup. Jangan lupa, kerupuk.



Amerika Serikat

Daging dan kentang mendominasi piring saat makan malam di negeri Paman Sam. Menunya bisa jadi hamburger dan kentang, ayam goreng dengan kentang tumbuk atau steak dan kentang panggang.



Brazil

Makanan khas Brazil adlah feijkoada, sup kental dengan daging babi dan sapi yang disajikan dengan nasi dalam wadah tanah liat. Ubi atau singkong menjadi komponen karbohidrat. Makan malam ringan biasanya terdiri dari kopi, roti, kerju dan irisan daging dingin.



Iran

Nasi juga menjadi inti hidangan dari Iran, biasanya dibumbui dengan kunyit, aprikot, kismis atau daun dill. Nasi disajikan dengan kari sederhana, sering terbuat dari kacang giling, daging atau dengan kebab dan ikan. Makanan populer lainnya adalah aash, sup kental yang kadang berisi mie atau barley.



Italia

Berjuta model pasta dan pizza bisa ditemukan di negara ini. Selain itu, ada juga hidangan ang terbuat dari daging, sayur dan ikan. Menu tradisonal Italia biasanya terdiri dari makanan pembuka; makanan utama pertama berisi pasta, sup, nasi atau polenta; dan hidangan kedua ada sayur yang dikenal dengan nama contorno.



Jamaika

Makanan di Jamaika adalah campuran dari Spanyol, Inggris Raya, Afrika, India dan Tiongkok. Nasi menjadi makanan utama di sana, biasanya disajikan dengan kacang polong. Ackee dan ikan yang diasinkan juga populer untuk sarapan dan makan malam, dimakan bersama nasi dan kacang polong, roti, dimsum, pisang goreng atau pisang rebus. Daging yang umum di sana adalah babi dan ayam, diberi bumbu pedas.



Rusia

Makan siang menjadi waktu makan terpenting dan makan malam yang kedua. Biasanya makan malam Rusia terdiri dari beberapa makanan pembuka dan makanan utama panas yang terdiri dari kentang, daging atau ikan. Draniki, makanan berisi kentang, bakso daging, pastry bernama pelemy dan Zharkoye (daging rebus dan sayur) menjadi menu kesukaan mereka.



Nigeria

Nigeria tidak punya makanan nasional tertentu karena sangat beragam. Tapi, isu atau ubi, direbus dengan ikan dan nasi jollof pedas umum ditemui di makan malam ala Nigeria. Singkong, jagung, kacang dan pisang juga sering muncul di makanan khas Nigeria.

ANTARA