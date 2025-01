Catatan Duka di Sosmed untuk Bondan Winarno, Tak Sekadar Maknyus

Dari akun Andina Dwifatma: Pak Bondan Winarno lebih dari sekadar ucapan "mak-nyus". Beliau adalah salah seorang kolumnis dan jurnalis paling berbakat di negeri ini. Salah satu karya investigasi beliau yang dahsyat berjudul "Bre-X: Sebungkah Emas di Kaki Pelangi", tentang perusahaan Bre X Minerals Ltd, yang melakukan eksplorasi emas di Busang, Kalimantan Timur. Bagian tentang Michael de Guzman, Manajer Eksplorasi PT Bre-X Corp loncat dari atas helikopter, seru sekali.



Mulyawan Karim menuliskan tentang KENANGAN TAHU PONG. Selamat jalan Mas Bondan Winarno. Maaf tak sempat menjenguk sampai Anda pergi utk selamanya di RS Harapan Kita, pkl 09.05 pagi tadi. Masih segar dlm ingatan, Anda mentraktrir kami berwisata kuliner di Semarang, termasuk ke warung tahu pong di Jl Gajah Mada, awal Agustus lalu. Ternyata, itulah perjumpaan kita yg terakhir, perjumpaan yg menyenangkan dan mengenyangkan. Terima kasih Mas Bondan. Sampai jumpa lagi di sana. Salam maknyus! Baca: Persamaan Cincin Tunangan Meghan Markle dan Kate Middleton



Richard Buntario juga menuliskan :2 of my good friend has gone home..Ary (my high school buddy) far right.last year...and now next to him is Bondan Winarno my dear friend and partner in STREET FOOD Inc. we have the same passion & dream to improve indonesia's street food industry..bondan sees the urgency to help the street food vendors thru education on hygiene and food quality..and i agree. but then, he is gone..looks like we have to continue his dream..good bye my good friend..till we meet again one day, there. rest in peace.



Tulisan duka cita di laman Facebooknya terus mengalir sampai tulisan ini dibuat. Terbaru adalah Lian Bajaklaut yang menuliskan : “Selamat Jalan” Pak Bondan Winarno, terimakasih atas ilmu2nya & pengalaman bekerja yg menyenangkan.