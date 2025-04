Berlari Santai Lewati Hidden Gem Jakarta

Kegiatan Open Greatness Community Run oleh New Balance bersama Foot Locker Maret 2025/New Balance



"Lari bukan hanya soal kecepatan atau jarak saja. Sejalan dengan campaign New Balance ‘Run Your Way’, semua orang bisa menikmati lari sesuai kapasitas dan preferensi masing-masing. Semangat ini yang terus kami sebarkan melalui komunitas-komunitas.” ujar Martina Harianda Mutis - Sports Brand Marketing General Manager MAP Active pada akhir Maret 2025.