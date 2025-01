Cokelat Oleh-oleh dari Bali, Ada yang Mirip Royce Jepang

Toko Ubud Raw Chocolate menyediakan berbagai olahan cokelat yang bisa dinikmati di tempat. Di kedai ini terdapat cokelat batang dengan berbagai aneka rasa, pure and raw, mint and goji berry, wild orange and fig, dan raisin cashew. Terletak di Jalan Raya Sayan Nomor 74, Sayan, Ubud, Bali, toko ini buka setiap hari pukul 10.00-19.00 WITA.