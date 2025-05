Destinasi Belanja Online Asia Gelar Kompetisi Modeling

TEMPO.CO, Jakarta - Zalora, destinasi fashion online di Asia, meluncurkan kompetitsi Make Me a Zalora Model yakni sebuah ajang pencarian model pertama yang menggunakan media sosial.

CEO Zalora Indonesia Anthony Fung menjelaskan kompetisi ini akan memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki mimpi menjadi seorang model untuk meniti karier di bidang modeling dan menjadi bintang dalam dunia model.

“Calon yang berasal dari Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Indonesia dan Filipina dapat mengikuti kompetisi ini untuk berkesempatan menjadi model Zalora dan memenangkan hadiah-hadiah menarik,” ucapnya dalam siaran pers, Selasa (2 Agustus 2016).

Tidak hanya itu, lanjutnya, termasuk kontrak modeling dengan salah satu agensi model ternama di Singapura dan koleksi busana dari Zalora untuk setahun penuh. Kompetisi ini akan diluncurkan pada 3 Agustus 2016 hingga sembilan minggu mendatang yang terbuka bagi para wanita berusia 18 sampai dengan 25 tahun.

“Kami menggandeng UpFront Models, agensi model dari Singapura, guna mencari wajah-wajah baru melalui media sosial. Peserta yang ingin mengikuti kompetisi ini diharapkan untuk mengunggah foto terbaik mereka ke Instagram dengan menggunakan hashtag #MMAZM,” terangnya.

Dia menerangkan selain hadiah utama, akan diberikan juga pada setiap pemenang minggunya di mana peserta dengan foto terbaik akan dipilih sebagai 'Model of the Week' dan mendapatkan hadiah eksklusif mulai dari produk kecantikan sampai aksesoris unik. Setelah sembilan minggu, enam dari sembilan pemenang 'Model of the Week' akan dipilih sebagai semi finalis dan akan diterbangkan ke Singapura untuk tahap grand finale pada 27 - 29 September 2016.

“Sebagai perusahaan digital fashion yang berada di Asia, kami berharap untuk terus menginspirasi para wanita agar mengejar karier impian mereka termasuk menjadi model. Kami percaya Make Me a Zalora Model akan memberikan kesempatan bagi calon model untuk memulai karier mereka di industri fesyen,” ujarnya.

Untuk menggapai para penggemar Zalora seluruh wilayah Asia Tenggara serta Indonesia, tambahnya, pihaknya memilih untuk menggunakan media sosial sebagai medium untuk ajang ini.

Direktur UpFront Models Singapura Watson Tan mengungkapkan UpFront Models Singapura akan menggabungkan elemen digital yang telah banyak mengubah cara masyarakat melihat fesyen. Dengan kekuatan media sosial, pihaknya berharap dapat melakukan pencarian model untuk wanita dengan kecantikan yang beragam dan memberikan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk mencapai impian mereka menjadi model.

“Pemenang akan melihat sendiri bahwa industri modelling memberikan kemungkinan tak terbatas serta kesempatan tampil yang tidak hanya berada di Asia tapi secara global,” katanya.

Pemenang juga akan dikontrak sebagai model yang dibayar selama tiga bulan di Malaysia dan pemotretan menggunakan busana Zalora yang akan difitur halaman fashion editorial di Zalora Magazine dan Zalora campaign.

Berikut saran untuk ikut serta, Anda cukup foto selfie atau ootd, unggah foto ke Instagram menggunakan hashtag #MMAZM dan tag @zaloraid. Kontestan bisa mengupload foto-foto yang berbeda dan jumlah tidak terbatas. Wanita usia 18-25 tahun. Tidak menggunakan aplikasi untuk photo-editing atau face modifying. Untuk informasi lebih lengkap kunjungi www.zalora.co.id/make-me-a-zalora-model. Tanggal terakhir untuk kontestan memasukkan foto yakni 13 September 2016.