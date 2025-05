Dubai Gelar Festival Kuliner Favorit Turis Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Marak bermunculannya beragam restoran baru, didukung oleh sosok para koki selebriti kenamaan dunia dan sering digelarnya festival makanan membuat Dubai mendapatkan reputasi sebagai pusat wisata kuliner.

Melayani hampir 200 kebangsaan, rasanya tak mengejutkan bila Dubai menyajikan beragam hidangan kuliner global, dari India dan Peru, sampai ke Prancis dan Vietnam dan berbagai jenis cita rasa khas yang berada diantaranya. Sejumlah restoran baru turut bermunculan dan menambah jumlah pilihan menu di kota Dubai.

Beberapa restoran internasional seperti Coya, Catch dan Nusr-Etopen dibuka pada 2015 dan masih banyak koki selebriti dan berbintang Michelin – beberapa di antara mereka, Jason Atherton, Jean-Georges Vongerichten dan Gordon Ramsey – membuka restoran di Dubai.

Dengan beragamnya menu makanan yang ada, cukup banyak jumlah pengusaha lokal yang turut pula membesarkan sejumlah restoran rumahan, masing-masing tentunya memiliki perbedaan cita rasanya sendiri. Bagi para pencinta hidangan kuliner Timur Tengah dengan sentuhan moderen, langkahkanl kaki Anda menuju Qbara yang berada di Wafi atau bergabung dengan antrian panjang di deli, The Sum of Us , yang baru saja dibuka.

Namun tentu saja, meski Dubai dikenal untuk pengalaman bersantap yang mewah, penting rasanya untuk mengingat bahwa pengalaman bersantap di Dubai tak hanya dapat Anda temukan di berbagai hotel berbintang lima. Cobalah untuk menjelajahi area Kota Tua Dubai, menuju ke Jalan Deira dan Satwa, untuk menikmati hidangan khas India nan lezat dan baru dimasak; nikmati suasana kafe yang berlokasi di kawasan kuliner populer kota Dubai; atau isi perut Anda dengan beragam pilihan hidangan yang disajikan di pujasera dan pastikan untuk tak lupa mencoba berbagai menu makanan lokal yang tersedia pula.

Di tengah-tengah banyaknya pilihan restoran internasional, sangat mudah bagi Anda untuk lupa mencicipi berbagai menu khas Timur Tengah. Jangan lupa untuk mencicipi berbagai jenis roti dan pilihan keju dan salad, sebelum melanjutkan wisata kuliner Anda dengan menyantap hidangan tradisional seperti Al Mochboos – hidangan favorit masyarakat Timur Tengah yang terbuat dari nasi serta daging, ayam atau ikan, dengan tambahan bumbu khas seperti kayu manis, kapulaga, dan cengkeh.

Selanjutnya, pastikan Anda mengunjungi Head to Seven Sands, restoran yang menyajikan beraneka hidangan yang berasal dari tujuh Emirat di Uni Emirat Arab. Nikmati hidangan tradisional yang telah disantap oleh masyarakat Emirat dari generasi ke generasi dan kini dimasak dengan sentuhan kuliner moderen. Tak hanya memanjakan para wisatawan dengan berbagai pilihan restoran, Dubai jelas memiliki misi untuk memanjakan para pencinta kuliner yang berkunjung ke negaranya dengan rutin menggelar acara tahunan, Dubai Food Festival.

Pertama kali digelar pada 2014 lalu, festival makanan ini akan kembali digelar pada 25 Februari sampai dengan 12 Maret 2016 mendatang. Dubai kembali menggelar acara tahunan yang secara khusus memfokuskan pada beraneka ragam kuliner lezat, dengan menggelar sejumlah acara menarik yang berhubungan erat dengan makanan, hiburan, dan pertunjukkan yang diadakan di berbagai lokasi di emirat itu.

Acara yang akan digelar pada tahun depan ini dapat menjadi kesempatan bagi Anda untuk secara penuh mengeskplorasi keragaman kuliner setempat yang ditawarkan oleh Dubai; manjakan diri Anda dengan bersantap malam mewah atau mencoba jajanan jalanan lezat yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya.

Sejumlah acara hiburan dan promosional meriah yang direncanakan seksama tersebut jelas akan membuat Anda melupakan sejenak diet Anda dan merayakan kisah sukses sejumlah restoran rumahan terbaik di Dubai; menjelajahi pasar makanan, menjumpai koki selebriti; mempelajari berbagai hal mengenai kuliner dari para ahli dan mencicipi keberagaman kuliner Dubai secara menyeluruh –berupa kunjungan ke kantin festival yang berlokasi di pantai, mulai dari restoran pop-up, atau berpiknik maupun mengunjungi restoran terapung di The Creek.

BISNIS