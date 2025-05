TEMPO.CO, Jakarta - Teka-teki "Find The Panda" tengah ramai diperbincangkan netizen. Teka-teki berupa gambar, foto dan ilustrasi ini menghadirkan seekor panda di tengah-tengah keramaian yang ditampilkan.



Misalnya saja, dalam edisi Snowman yang dibuat Dudolf, Anda diajak untuk mencari seekor panda yang berdiri di tengah-tengah ratusan snowman.



Sedangkan dalam edisi "Find The Panda" yang dibuat Espen Westum, sejumlah karakter Black Metal dengan riasan wajah hitam putih, berkumpul dalam satu frame. Di dalamnya, terselip satu ekor panda yang harus dicari.



Untuk "Find The Panda" yang dibuat Tracy Lynn Heightchew, pencarian panda dilakukan diantara ratusan orang yang berkumpul.



Dalam "Find The Panda" edisi Star Wars, seekor panda berdiri tegak di tengah kerumunan Stormtroopers. Sementara "Find The Panda" edisi Natal yang dibuat oleh Pikashoes, tak hanya menampilkan keceriaan dan warna-warni, namun seekor panda kecil dalam gambar ini.



Ada pun edisi "Find The Panda" yang dipersembahkan Joao Seabra, Alonso Arellano, Jen Sebastian dan Muhammad Zulkarnain yang menarik untuk dicoba.



Mampukah Anda mencari Panda dalam gambar diatas? Seberapa cepat Anda berhasil menemukannya? Selamat mencari!

