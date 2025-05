Anjing Jadi Motivator Utama Masyarakat untuk Aktif Bergerak

TEMPO.CO, Jakarta - Brand olahraga Asics, dengan semangat Move Your Body Move Your Mind, memperkenalkan brand ambassador terbarunya yang spesial, yaitu seekor anjing bernama Felix The Samoyed. Felix adalah salah satu anjing paling dicintai di dunia. Lebih dari sekadar hewan peliharaan, Felix menjadi simbol inspiratif dalam kampanye global terbaru bertajuk Mind’s Best Friend, yang mengajak lebih banyak orang untuk lebih aktif bergerak demi kesehatan fisik dan juga mental.