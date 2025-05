Google Bisa Tahu Resolusi Tahun Baru Anda, Begini Caranya

TEMPO.CO, Jakarta - Google mengumpulkan daftar pencarian terpopuler yang jadi tren dunia pada peringatan tahun baru 2015. Ini dirangkum untuk menjadi inspirasi ataupun resolusi bagi Anda dalam menyambut tahun baru 2016.



Caranya Google merangkum sepuluh pertanyaan "howto" yang paling banyak dicari sepekan sebelum dan sesudah tahun baru 2015. Hasilnya menarik. Banyak pengguna Internet yang mencari jawaban untuk menerapkan pola hidup sehat, dan banyak pula yang mencari cara untuk meracik berbagai masakan tertentu. Tak sedikit pula mencari cara menulis surat pengunduran diri dan cara merajut kupluk.



Berikut daftar pertanyaan yang paling sering dicari di Google yang mungkin saja dapat Anda muat dalam daftar resolusi Anda di tahun 2016:



1. How to get rid of stress (cara menghilangkan stres)

2. How to make kale chips (cara membuat kale chips)

3. How much water should i drink to lose weight (berapa banyak air harus dikonsumsi untuk menurunkan berat badan)

4. How to write a resignation letter (cara menulis surat pengunduran diri)

5. How to cook lentils (cara memasak kacang lentil)

6. How to cook cabbage (cara memasak kol)

7. How to write a letter of recommendation (cara menulis surat rekomendasi)

8. How to cook collard greens (cara memasak collards hijau)

9. How to steam broccoli (cara merebus brokoli)

10. How to crochet a beanie (cara merajut kupluk)



