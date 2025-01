Hadapi Era Globalisasi, Bahasa Inggris Adalah Keharusan

TEMPO.CO, Jakarta - Co-founder Top Karir dan penulis Young on Top, Billy Boen mengatakan memiliki kemampuan berbahasa Inggris adalah sebuah keharusan di era globalisasi saat ini. Salah satu cara yang paling efektif untuk menaklukkan ketakutan dan keraguan kita dalam berbahasa Inggris adalah dengan terus berlatih menggunakan bahasa Inggris di dalam lingkungan yang mendukung. "Seolah-olah kita tinggal di negara berbahasa Inggris," katanya dalam keterangan pers yang diterima Tempo Senin 25 Oktober 2017



President Director Wall Street English Indonesia Kish Gill membenarkan pernyataan Billy. "Saat ini, hampir setiap aspek kehidupan kita dikelilingi oleh gadget, perangkat mobile, apps, dan media sosial," kata Kish dalam peluncuran "All-New Wall Street English Experience" pada Senin 24 Oktober 2017.



Hal itu yang mendasari metode 'Blended Learning Method', sebuah metode yang memberikan waktu personal secara digital. Belajar bahasa Inggris secara digital bisa menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat berbagai usia. Tingginya penggunaan teknologi saat ini tentunya mendorong masyarakat untuk terus berlatih berbahasa global itu. Belajar secara digital dapat mempermudah masyarakat belajar bahasa yang semakin sering digunakan saat ini di kota besar, seperti Jakarta. "Kami melakukan perubahan besar dalam pengalaman belajar yang diberikan dengan mengadaptasi revolusi digital," kata Kish.

Melalui media belajar digital itu, belajar bahasa Inggris bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan interaktif, dan berdasarkan kecepatan belajar mereka sendiri. Sesi multimedia interaktif tersebut dibarengi dengan pengalaman belajar yang personal dan juga sesi privat bersama para guru. "Kami menyebut metode belajar ini sebagai ‘Blended Learning Method’.” Kata Kish Gill, President Director Wall Street English Indonesia.



Blended Learning Method telah digunakan Wall Street English sejak tahun 1972 dan diakui oleh para ahli sebagai cara terbaik untuk belajar bahasa Inggris bagi orang dewasa. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa 73 persen pendidik yang memanfaatkan metode blended learning menemukan peningkatan interaksi dari siswanya.



Di dalam The All-New Wall Street English Experience terdapat rangkaian pelajaran yang dibuat dengan mengacu pada the Global Scale of English, satu-satunya standar global yang mengukur perkembangan seseorang dalam mempelajari bahasa Inggris dengan mudah dan akurat. Skala tersebut disesuaikan dengan tujuan belajar berdasarkan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, sehingga skala menjadi semakin relevan bagi member kami. Skala GSE saat ini semakin banyak digunakan oleh universitas-universitas dan departemen imigrasi dalam melakukan penilaian terhadap peserta.



Andrew Whitmarsh, Franchise Manager Wall Street English International mengatakan pengembangan All-New Experience memakan waktu lebih dari dua tahun yang dilakukan oleh tim dari Inggris, Amerika, Tiongkok, dan India serta menelan biaya lebih dari 20 juta Pound Sterling.



SALMA HABIBAH