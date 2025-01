Heboh Pelecehan Seksual, dari Harvey Weinstein Kini Steven Seagal

TEMPO.CO, KANADA – Aktris Portia de Rossi menuduh aktor dan produser Steven Seagal melakukan pelecehan seksual. Portia, yang menikah dengan pembawa acara talk show AS Ellen DeGeneres, membuat tuduhan melalui kicauan yang dituliskan lewat Twitter pada Rabu 8 November 2017 malam waktu setempat.



Portia menyatakan tuduhan bahwa selama mengikuti salah satu audisi film, Steven Seagal pernah mengatakan kepadanya ‘betapa pentingnya memiliki chemistry off-screen’, sebelum produser kenamaan tersebut membuka ritsleting celananya.

portia deRossi Twit ((Twitter)



Manajer Seagal mengatakan kepada BBC News bahwa aktor tersebut enggan menyampaikan komentar atas tudingan itu. Seperti diketahui, Seagal yang berusia 65 tahun itu terkenal karena perannya selama tahun 1980-an dan 1990-an, termasuk Under Siege and Flight of Fury.



Selanjutnya, dia diberi kewarganegaraan Rusia oleh Presiden Vladimir Putin pada 2016.



Belum lama ini, beberapa perempuan lain sebelum Portia juga telah mengungkap dan menuduh Seagal melakukan perilaku dan pelecehan yang tidak pantas, termasuk aktris Good Wife Julianna Margulies dan model Jenny McCarthy.



BBC melansir bahwa Seagal adalah sosok terkenal di Hollywood yang dituduh melakukan pelecehan seksual atau penganiayaan setelah sejumlah perempuan angkat bicara mengenai perilaku produser Harvey Weinstein.



Harvey Weinstein dalam berbagai kesempatan ketahuan membantah semua tuduhan telah melakukan hubungan seks tanpa persetujuan.



Sementara itu, dalam tweet, Portia mengatakan bahwa keluhannya mengenai perilaku Steven Seagal justru berakhir dengan pemutusan hubungan kerja dari agen yang menaunginya.



Ellen DeGeneres mendukung langkah pasangannya dengan membagikan kicauan Portia dengan unggahan berjudul ‘I am proud of my wife.’