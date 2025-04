Hong Kong Jadi Tuan Rumah World's 50 Best Bars 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Hong Kong akan menjadi tuan rumah World’s 50 Best Bars 2025 untuk pertama kalinya pada 8 Oktober 2025. Acara ini akan berlangsung di Kai Tak Cruise Terminal yang ikonik. Memasuki edisi ke-17, ajang penghargaan paling prestisius di industri bar global ini kembali hadir di Asia untuk menyoroti pencapaian luar biasa dari bar-bar terbaik, bartender terkemuka, dan kota-kota koktail paling inspiratif dari seluruh dunia.

World’s 50 Best Bars 2025 dipilih oleh lebih dari 700 anggota Academy yang terdiri dari bartender, konsultan, penulis, serta pakar koktail dari berbagai penjuru dunia dengan proporsi gender 50/50, dan diputuskan secara independen oleh Deloitte. Ajang penghargaan ini akan menyatukan komunitas bar internasional di Hong Kong untuk menghormati inovasi dan keunggulan di tingkat global.

Head of Content The World’s 50 Best Bars Emma Sleight sangat antusias membawa perhelatan The World’s 50 Best Bars ke kota Hong Kong, yang perkembangan industri barnya yang terus tumbuh setiap tahun. "Saat kami berkumpul untuk merayakan tahun yang fenomenal dalam industri koktail global, kami berharap dapat menginspirasi para pencinta koktail di seluruh dunia untuk menemukan bar favorit baru mereka dan memberikan penghargaan pada para pelaku industri terbaik dari berbagai belahan dunia," katanya dalam keterangan tertulis.

Executive Director Hong Kong Tourism Board Dane Cheng menambahkan, industri bar di Hong Kong mencerminkan kekayaan budaya dan semangat progresif kota ini, sehingga menjadi destinasi wajib bagi para pencinta koktail global. "Kami menantikan penyelenggaraan acara ini pada bulan Oktober, yang juga akan menjadi pembuka rangkaian perayaan kuliner selama sebulan penuh, dan ditutup dengan Hong Kong Wine and Dine Festival, acara gastronomi ikonik kota ini," ujarnya.

Rangkaian acara The World’s 50 Best Bars 2025 di Hong Kong akan mencakup Bartenders’ Feast, yang diselenggarakan pada malam sebelum acara penghargaan sebagai bentuk apresiasi bagi para bartender dari bar-bar yang masuk dalam daftar tahun ini. Puncaknya, daftar The World’s 50 Best Bars akan diumumkan dalam sebuah seremoni megah. Diawali dengan red carpet dan resepsi minuman, sebelum hitung mundur dan pengumuman resmi dimulai, termasuk gelar paling bergengsi The World’s Best Bar, yang disponsori oleh Perrier.