Hong Kong Taste Festival Digelar

TEMPO.CO, Jakarta - Hong Kong meluncurkan acara Taste Festival pertama di Asia yang akan berlangsung pada tanggal 10 sampai 13 Maret 2016 di Central Harbourfront.



Taste of Hong Kong menjanjikan akan mengungkap bahan-bahan makanan yang dinamis dan menyenangkan untuk semua pecinta kuliner di Hong Kong, kota yang sudah diakui budaya dan kekayaan kulinernya yang istimewa.



Sedikitnya 12 restoran terkenal di Hong Kong akan berpartisipasi menyajikan hidangan premium lebih dari 40 menu andalan di piring kecil dan menu ikonik yang khusus dikreasikan di festival ini.



“Taste adalah festival makanan yang paling serius, ramah, dan menarik serta tiada duanya,” ucap koki handal kelas dunia dan pemegang tiga bintang Michelin, Heston Blumenthal OBE, dalam rilisnya yang diterima hari ini, Selasa, 12 Januari 2016.



Selebriti kuliner lokal dan internasional serta koki kelas dunia itu akan memasak dan berbaur dengan keramaian festival. Selain itu, akan ada pula kolaborasi unik dari beberapa koki Taste of Hong Kong; eksklusif master-classes sampanye, penjualan produk artisanal lokal; dan atraksi food and wine yang menghibur dan interaktif – semua dalam suasana perayaan festival yang santai.



Di tahunnya yang ke-sebelas ini, Taste Festival saat ini sudah diadakan di 22 destinasi termasuk Paris, London, Roma, Dubai, Sydney, dan Cape Town. Di kota yang terkenal akan cita rasa dan multikulturaiisme, komunitas fine dining berjanji untuk menghidangkan Taste of Hong Kong yang eklektik dan istimewa untuk masyarakat lokal serta pengunjung.

