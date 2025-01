How Are You Artinya Apa dalam Bahasa Inggris? Ini Penjelasannya

TEMPO.CO , Jakarta - Istilah how are you mudah dijumpai dalam komunikasi sehari-hari, baik saat percakapan formal maupun kasual di dunia nyata dan virtual di media sosial.

Menurut dictionary.com, how are you mengarah pada how do you do yang awalnya merupakan pertanyaan tentang kesehatan atau kedudukan seseorang, yaitu sekitar awal 1600-an. Berikut ini penjelasan lengkapnya.

Arti How Are You

Melansir Kamus Cambridge, how are you secara harfiah artinya apa kabarmu. Frasa tersebut digunakan untuk menanyakan seseorang apakah sedang sehat dan bahagia, atau bertanya tentang keadaan secara keseluruhan dari lawan bicara, baik kesehatan fisik, mental, atau bahkan kesejahteraannya.