Ideafest 2015 Hadir dengan Tema Creativity with Purpose

TEMPO.CO, Jakarta -Tahun ini, Ideafest kembali digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 7-8 Agustus 2015. Acara yang dihelat sejak 2011 itu mengangkat tema tentang Creativity With Purpose.



Selama dua hari ini, Ideafesf 2015 akan menggelar workshop dengan melibatkan berbagai narasumber di bidang social entrepreneurship, salah satunya Shivani Siroya (CEO InVenture) yang terpilih sebagai salah satu dari 50 perusahaan paling inovatif tahun 2014. Dalam event tersebut turut hadir juga Nadiem Makarim (CEO Go-Jek) yang baru saja bekerja sama dengan TransJakarta untuk menghadirkan aplikasi Go Busway.



Ben Soebiakto, Festival Director Ideafest 2015 mengatakan, Ideafest muncul sebagai sebuah gerakan kebangkitan kreatif untuk membantu menciptakan perubahan positif bagi bangsa Indonesia.



"Acara ini bertujuan untuk menyebarkan semangat social entrepreneurship, khususnya kepada anak muda Indonesia," kata Ben dalam rilis yang diterima Tempo, Jumat 7 Agustus 2015.



Selain workshop, Ideafest 2015 juga menggelar kompetisi Ideas For Indonesia, sebuah kompetisi untuk mencari ide bisnis sosial paling inovatif dan berdampak. Setelah sebelumnya terseleksi 14 finalis dari 528 pendaftar, telah terseleksi top 3 finalist kompetisi yang akan mempresentasikan ide mereka pada ajang Ideafast 2015 pada 8 Agustus 2015.



Sedangkan juri dari kompetisi ini antara lain Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Andy F Noya, Veronica Colondam, dan yang lainnya.



DIAH HARNI SAPUTRI