Imlek dan Hidangan Kuliner: Pangsit hingga Ikan Kukus

Ada banyak jenis isian pangsit, yaitu daging atau sayuran. Namun, umumnya pangsit berisi daun bawang, daging babi, atau udang. Proses pembuatan pangsit juga menjadi ajang mempererat hubungan keluarga. Saat persiapan tahun baru, seluruh keluarga akan berkumpul dan ikut membungkus pangsit, dikutip dari situs web Chinese New Year.

Nian Gao atau kue keranjang disajikan sebagai simbol harapan agar setiap tahun lebih baik dari sebelumnya. Tekstur kue ini kenyal dan lengket. Dikutip dari artikel How a Monster-Repelling Cake became a Lunar New Year Staple, kue keranjang merupakan simbol yang berhubungan dengan makna penangkal nasib buruk.